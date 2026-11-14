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Balıkesir’de lodos fırtınası; 3 tekne battı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, lodos fırtınası nedeniyle 3 tekne batarken, halatı kopan direkli bir tekne de denizde sürüklendi.

Balıkesir’de lodos fırtınası; 3 tekne battı

İlçede gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren hızını ve dalga boyunu artırarak kıyı bandında etkili oldu.

Balıkesir’de lodos fırtınası; 3 tekne battı 1

BALIKESİR’DE LODOS FIRTINASI

Şiddetli rüzgâr ve kabaran dalgalar nedeniyle Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Ayvalık ile Lale Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir’de lodos fırtınası; 3 tekne battı 2

HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ

Fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlama halatı kopan direkli bir tekne ise kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Lodos
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