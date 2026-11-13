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Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar park halindeki otomobil üzerine düştü.

Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak’ta yaşandı. Önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü.

Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü 1

METRUK BİNA YIKILDI

Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü 2

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bina
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