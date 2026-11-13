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İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İŞ İNSANI CAFER MAHİROĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

İş insanı Cafer Mahiroğlu na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı 1

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Doruk Bulut ve İbrahim Tuncol'un tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, MASAK verileri ve diğer deliller doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve gelirlerin Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu, şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi ve 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı bulunduğu kaydedilen açıklamada, yurt dışı para transferleri ve mal varlığı edinimlerinin de incelemeye alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı, Süleyman Özen ile Mehmet Necati Yağcı gözaltına alınmıştı.

Zanlılar Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında oldukları​​​​​​​ bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 4'ü hakkında ev hapsi şeklinde olmak üzere 8 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

Soruşturmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, tutuklananların sayısı 5 olmuştu. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma Cafer Mahiroğlu
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