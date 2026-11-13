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Bursa'da dehşet anları! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Bursa'da bir kadın darbedilerek yaka paça zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Kadının çığlık atarak yardım istediği ve şahısların müdahalesine karşı koymaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da dehşet anları! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

İddiaya göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ yolu Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir sürücü yol kenarındaki karanlık alanda bir kadının birkaç kişi tarafından darbedildiğini fark etti.

Bursa da dehşet anları! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar 1

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başlayan vatandaş, şahısların kadını yaka paça sürükleyerek park halindeki otomobile zorla bindirmeye çalıştığını görüntüledi. Kadının çığlık atarak yardım istediği ve şahısların müdahalesine karşı koymaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa da dehşet anları! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar 2

Görüntülerin kaydedildiğini fark eden şahıslardan biri, hızla cep telefonuyla kayıt yapan sürücünün bulunduğu araca doğru yürüdü. Can güvenliğinden endişe eden vatandaş, kaydı sonlandırarak gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı. Kadının darbedildiği ve zorla otomobile bindirilmeye çalışıldığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa da dehşet anları! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar 3

Bursa da dehşet anları! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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