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Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü TIR yandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kuru üzüm yüklü TIR'da çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nda kuru üzüm yüklü TIR yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Tüneli çıkışı, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi 1'inci Viyadük'te meydana geldi.

Anadolu Otoyolu nda kuru üzüm yüklü TIR yandı 1

TIR ALEVLERE TESLİM OLDU

İstanbul yönünde seyir halinde olan Shumak Oleksandr yönetimindeki AE 6504 KO plakalı kuru üzüm yüklü TIR'ın motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Anadolu Otoyolu nda kuru üzüm yüklü TIR yandı 2

Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu nda kuru üzüm yüklü TIR yandı 3

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tır
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