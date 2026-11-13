Edirne’de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu

Büfe sahibi Mücahit Emir, olayda kimseye zarar gelmemesinin içlerini rahatlattığını belirterek, "Dükkanda iki kişiydik. O anda rüzgarı hissettik.

RÜZGAR NEDENİYLE KAPALI YÜZME HAVUZUNUN ÇATISI UÇTU

O rüzgara dayanamadı ve devrildi. Devrilirken de bizim dolabımız sanırım biraz düşüşünü hafifletti. Çok şükür ne bize ne müşterimize ne de yoldan geçen vatandaşa zarar vermedi. Çok kalabalık bir cadde. İlginçtir ki kimseye dokunmadan devrildi" dedi.

KIRKLARELİ'DE MOTOKURYELERE YASAK GETİRİLDİ

Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli fırtına nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, 13.11.2026 cuma günü saat 15.00 itibarıyla ilimiz genelinde motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır