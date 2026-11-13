HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne’de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu

Edirne'de, kuvvetli rüzgar nedeniyle, kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bir büfenin yanındaki ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Edirne Belediyesi ekipleri de ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu

Büfe sahibi Mücahit Emir, olayda kimseye zarar gelmemesinin içlerini rahatlattığını belirterek, "Dükkanda iki kişiydik. O anda rüzgarı hissettik.

Edirne’de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu 1

RÜZGAR NEDENİYLE KAPALI YÜZME HAVUZUNUN ÇATISI UÇTU

O rüzgara dayanamadı ve devrildi. Devrilirken de bizim dolabımız sanırım biraz düşüşünü hafifletti. Çok şükür ne bize ne müşterimize ne de yoldan geçen vatandaşa zarar vermedi. Çok kalabalık bir cadde. İlginçtir ki kimseye dokunmadan devrildi" dedi.

Edirne’de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu 2

KIRKLARELİ'DE MOTOKURYELERE YASAK GETİRİLDİ

Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli fırtına nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, 13.11.2026 cuma günü saat 15.00 itibarıyla ilimiz genelinde motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir" denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SASKİ'den Kocaali sahiline 40 milyon TL'lik yatırımSASKİ'den Kocaali sahiline 40 milyon TL'lik yatırım
Bingöl’de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulunduBingöl’de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
Edirne rüzgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.