Bingöl’de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Solhan ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramaları sonuçsuz kalınca Peşmen’in yakınları, durumu 28 Ekim’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YAŞLI ADAM HER YERDE ARANIYORDU

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde, Cebbar Peşmen'in son olarak D-300 kara yolu Elbaşı köyü yönüne doğru yürürken görüldüğü belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Peşmen’in bulunması için AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla bölgede arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar, ilçeye bağlı Göksu köyü Şerafettin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda Cebbar Peşmen’in kırsalda cansız bedenine ulaşıldı. Peşmen’in cenazesi otopsi için Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır