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Microsoft'tan 22 saatlik kesintinin ardından açıklama! Ekonomik maliyetin miktarı dudak uçuklattı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'tan, Outlook e-posta hizmeti, Teams ve yapay zeka destekli Copilot uygulamalarının etkilendiği küresel hizmet kesintisine ilişkin açıklamada, hizmetlerin yeniden normale dönmesi yönünde olumlu gelişmeler kaydedildiğini bildirdi. ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun değerlendirmesinde, kesintilerin ekonomik maliyetinin 7 milyar doları aşabileceği öne sürüldü.

Microsoft'tan 22 saatlik kesintinin ardından açıklama! Ekonomik maliyetin miktarı dudak uçuklattı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, çeşitli uygulamalarında yaklaşık 22 saattir devam eden küresel hizmet kesintisine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'de bu sabah itibarıyla Outlook e-posta hizmetinin birçok kullanıcı için yeniden erişilebilir hale geldiği bildirildi.

Microsoft tan 22 saatlik kesintinin ardından açıklama! Ekonomik maliyetin miktarı dudak uçuklattı 1

22 SAATLİK KESİNTİ DÜNYAYI ETKİLEDİ! EKONOMİK MALİYETİN MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

E-posta iletimini bekleyen kuyrukların önemli ölçüde azaldığını ve normal seviyelere yaklaşmaya başladığını belirten yetkililer, bazı kullanıcıların uygulamalara erişimde zaman zaman sorun yaşayabileceği ve e-posta iletimlerinde gecikmelerle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Microsoft tan 22 saatlik kesintinin ardından açıklama! Ekonomik maliyetin miktarı dudak uçuklattı 2

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA

Microsoft, hizmetlerin yeniden normale dönmesi yönünde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtirken, kesintiden etkilenen kullanıcılardan özür diledi. Şirket, yaşanan aksaklığın nedenlerini ve benzer sorunların gelecekte önlenmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini açıkladı.

Kesintilerin 70'ten fazla ülkede etkili olduğu belirtilirken, aksaklıklardan etkilenen kullanıcıların toplam sayısına ilişkin henüz net bir veri bulunmuyor.

Microsoft tan 22 saatlik kesintinin ardından açıklama! Ekonomik maliyetin miktarı dudak uçuklattı 3

İNGİLTERE'DE REÇETELERİN ECZANELERE İLETMESİNDE GECİKMELERE KARŞI UYARI YAPILDI

Microsoft'un Outlook, Teams ve yapay zeka destekli Copilot dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarında yaşanan sorun, dünya genelinde kamu sektöründe aksaklıklara neden oldu. İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) de kesintiden etkilendi. İngiltere Ulusal Eczacılık Birliği (NPA), yaşanan aksaklıkların doktorların reçeteleri eczanelere e-posta yoluyla iletmesini engelleyebileceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün eczane ekiplerine karşı anlayışlı olmanızı rica ediyoruz. Bekleme süreleri normalden uzun olabilir ve bazı reçetelerin temininde gecikmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DA BAZI BAKANLIKLAR KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiou, Microsoft kaynaklı kesintinin şirketin uygulamalarını kullanan bazı bakanlıkları etkilediğini, ancak aksaklıkların kamu hizmetlerini ciddi ölçüde sekteye uğratacak boyutta olmadığını açıkladı. Yunan basınına konuşan Papastergiou yaşananların, devletlerin kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi açısından kritik öneme sahip alanlarda alternatif teknolojik altyapılar geliştirmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Microsoft tan 22 saatlik kesintinin ardından açıklama! Ekonomik maliyetin miktarı dudak uçuklattı 4

"KESİNTİLERİN EKONOMİK MALİYETİ 7 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR"

Microsoft'un aksaklıkları gidermeye yönelik çabaları sürerken uzmanlar, hizmet kesintilerinin ekonomik maliyetinin 7 milyar doları aşabileceği değerlendirmesinde bulundu. ABD merkezli düşünce kuruluşu Anderson Economic Group tarafından yayımlanan tahminde, kesintiden etkilendiği değerlendirilen birçok Microsoft kullanıcısının önemli bir kısmının gerçek bir verimlilik kaybından ziyade günlük işleyişi aksatan sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ancak, kurum başkanı Patrick Anderson, dün yaklaşık 26 milyon, bugün ise 51 milyon kullanıcının faaliyetlerinin ekonomik kayba yol açacak ölçüde aksadığını tahmin ettiklerini ifade etti. ABD merkezli CNN International'a konuşan Andreson, "Bu, bildiklerimizin sınırlılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir başlangıç tahmini. Kesintinin tam boyutunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Bazı şirketlerin yaşadıkları kayıplar için siber güvenlik sigortalarından tazminat alabileceğini belirten Anderson, bunun söz konusu maliyeti ortadan kaldırmayacağını ve yalnızca Microsoft kullanıcılarından sigorta şirketlerine aktaracağını vurguladı. Anderson ayrıca Microsoft'un, müşterilerin sözleşmeler kapsamında ücretini ödediği ancak kesinti nedeniyle erişemediği hizmetler için günlük yaklaşık 800 milyon dolar tutarında geri ödeme yapmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Tüm müşterilerin geri ödeme talebinde bulunmayacağını savunan Anderson, bu taleplerin toplam maliyetinin 7 milyar doların üzerine çıkarabileceğini iddia etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
internet Microsoft yapay zeka
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