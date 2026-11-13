Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi

Güvenlik güçleri tarafından yapılan geniş çaplı tarama faaliyetinin ardından helikopterin enkazı, vinçle kaldırılarak TIR'a yüklendi. Ankara'ya gönderilecek olan parçalar, detaylı incelemeye alınarak kazanın nedenine ilişkin çalışma yürütülecek.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır