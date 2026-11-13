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Bahçelievler'de beton pompasının çarptığı yaya öldü

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya (53) beton pompası çarptı. Kazada Atamaca hayatını kaybederken, şoför gözaltına alındı.

Bahçelievler'de beton pompasının çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ü. (55) idaresindeki 34 PAZ 276 plakalı beton pompası, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Atamaca'ya çarptı.

Bahçelievler de beton pompasının çarptığı yaya öldü 1

BETON POMPASININ ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Atamaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahçelievler de beton pompasının çarptığı yaya öldü 2

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından beton pompasının şoförü Mehmet Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atamaca'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler kaza
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