HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiltere Başbakanı, AB ile iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapılabileceğini söyledi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği (AB) ile her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını belirtti.

İngiltere Başbakanı, AB ile iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapılabileceğini söyledi

Burnham, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İNGİLTERE'DEN AB'YE YEŞİL IŞIK

İngiltere ile AB arasında 20 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesinde yürütülen müzakerelere değinen Burnham, tarafların karşılıklı taleplerini masaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Burnham, "İngiltere ve Avrupa için her iki tarafın da kazanacağı iyi bir anlaşma yapılabileceğine inanıyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı, AB ile iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapılabileceğini söyledi 1

"AB İLE İKİ TARAFIN DA KAZANACAĞI BİR ANLAŞMA"

Olası anlaşmanın, İngiliz halkının 2016'daki Brexit referandumunda oy verdiğini düşündüğü ayrılık modeline daha fazla benzeyebileceğini kaydeden Burnham, müzakerelerin son ana kadar sürebileceğine işaret etti.

Burnham, anlaşmanın İngiliz tüketiciler için daha düşük fiyatlar, işletmeler için daha düşük maliyetler ve ülke ekonomisi için daha fazla büyüme sağlayabileceğinin altını çizdi.

Anlaşmadan "elde edilebilecek gerçekten büyük kazanımlar olduğunu" vurgulayan Burnham, "Önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın sonuçlandırılmasını sağlamak için mücadele edeceğim." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın, ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden şekillendirme çabaları kapsamında, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek zirvede AB liderleriyle görüşmesi planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece'de 6 katlı bina tahliye edildiKüçükçekmece'de 6 katlı bina tahliye edildi
Artvin'de 100 atmaca doğaya salındıArtvin'de 100 atmaca doğaya salındı

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.