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Rize'de isale hattı patladı; yol tek yönlü ulaşıma kapandı

Rize'de elektrik dağıtım şirketinin çalışmaları sırasında içme suyu isale hattı patladı. Bölgede çalışma başlatırken, Rize-Güneysu kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

Rize'de isale hattı patladı; yol tek yönlü ulaşıma kapandı

Engindere Mahallesi'nde özel elektrik dağıtım şirketinin yürüttüğü çalışma sırasında Güneysu kara yolundan geçen Andon içme suyu isale hattına ait boru patladı.

Rize de isale hattı patladı; yol tek yönlü ulaşıma kapandı 1

RİZE'DE İSALE HATTI PATLADI

Tazyikli suyun etkisiyle Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu yönünde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda görevli sevk edildi. İş makineleriyle yolda onarım çalışması başlatılırken, Rize Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yolu ulaşıma kapatarak sürücülerin güvenliğini sağladı.
Rize de isale hattı patladı; yol tek yönlü ulaşıma kapandı 2

YOL TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPANDI

Bölgede isale hattı ve yolu onarma çalışmaları sürerken, ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan çalışmalar dron kamerasıyla havadan kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize arıza
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