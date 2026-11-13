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Öğrenci yurdunda yangın paniği: Dumandan etkilenen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci yurdunda yangın paniği: Dumandan etkilenen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yangın, Kötekli Mahallesi’ndeki Şemsi Ana Kız Öğrenci Yurdu’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun yemekhanesinde bulaşık makinesinden kaynaklanan yangın çıktı.

YURTTA YANGIN ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Muğla
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