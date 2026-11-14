HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski CIA Başkanı Brennan’ın oğlu, çocuk istismarı içeriği bulundurma suçundan gözaltına alındı

ABD’de eski CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içeriği bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Brennan’ın Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Eski CIA Başkanı Brennan’ın oğlu, çocuk istismarı içeriği bulundurma suçundan gözaltına alındı

ABD’de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski CIA Başkanı Brennan’ın oğlu, çocuk istismarı içeriği bulundurma suçundan gözaltına alındı 1


Eski CIA Başkanı Brennan

ESKİ CIA BAŞKANININ OĞLUNA ŞOK GÖZALTI

ABD basınında yer alan haberlere göre, FBI ajanları 40 yaşındaki Brennan’ı Virginia eyaletinin Herndon kentindeki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

TELEFONUNDAN ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, FBI’ın Brennan’ın kişisel cep telefonuna yönelik arama kararını dün gece uyguladığı belirtildi. Bugün Virginia eyaletinden bir hakimin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Brennan’ın, "istismar içeriklerini taşıma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Brennan’ın gün içinde Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördüKuvvetli rüzgar metruk binayı yıktı: Otomobil zarar gördü
Dereye düşen köpeği belediye başkanı böyle kurtardı!Dereye düşen köpeği belediye başkanı böyle kurtardı!

Anahtar Kelimeler:
CIA abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.