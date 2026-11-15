ABD: "Bugün 41 bin uçuştan 4 ila 5 bin kadarının iptal edileceğini öngörüyoruz"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford, ülke genelinde uçakların kalkışlarının durdurulmasının ardından ABD hava sahasındaki işleyişin normale dönmesine ilişkin son bilgileri paylaşmak üzere Washington'da bir basın toplantısı düzenledi. Cuma günü ülke genelinde uçakların kalkışlarını 4 saatten uzun süre durduran ve 11 Eylül 2001'den bu yana en uzun süreli kalkış durdurulmasının yaşanmasına ilişkin açıklamalarında Ulaştırma Başkanı Sean Duffy, olanlardan FAA'nın iletişim altyapısını işleten yüklenici şirket L3Harris Technologies'i sorumlu tuttu.

"SORUNUN NE OLDUĞUNU HENÜZ BELİRLEYEMEDİK"

Duffy, kesintinin FAA'nın uzak bir tesisindeki telekomünikasyon hatlarını bakır kablolardan fibere geçirilmesi sırasında başladığını söyledi. Duffy, söz konusu yüklenici şirketin FAA'ya 20 yılı aşkın hizmet verdiğini ifade ederek, "Şimdi belirlemeye çalıştığımız şey, bir iş bilmezlik olup olmadığı. Yani L3Harris kaynaklı bir kullanım veya kurulum hatası mı vardı, yoksa arızalı bir yönlendirici mi taktılar? Sorunun ne olduğunu henüz belirleyemedik" dedi.

Duffy, "Bakırdan fibere geçerken değiştirilen yönlendirici, yüklenici hatası ya da arızalı bir ekipman nedeniyle hava trafik kontrol sistemimizdeki diğer yönlendiricileri aşırı bağlantı trafiğine boğmaya başladı. Her 4 ila 5 saniyede binden fazla bağlantı girişimi yaşandı. Bu, uçaklarla iletişimimizde sorunlara yol açtı. Radar verilerinin akışında da bazı aksaklıklara neden oldu. Böyle bir durum gördüğümüzde önceliğimiz sizin güvenliğinizdir. Hava sahasını kapatırız ve bunu güvenli biçimde yaparız. Uçakları yere indirir, ardından sorunu sistemden ayırmaya ve hava sahasını yeniden açmaya çalışırız. Dün de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, kesintinin siber saldırıdan ya da başka ülkeden gelen bir saldırıdan kaynaklandığını düşünmediklerini söyledi. Kesintiyi yıllardır yeterli yatırım yapılmamasına bağlayan bakan, ABD Kongresi'nden hava trafik kontrol sisteminin modernizasyonu için ilave kaynak talep etti.

FAA BAŞKANI BEDFORD: "BUGÜN DE GECİKME VE İPTALLER OLACAK"

Amerikan halkından özür dileyerek söze başlayan FAA Başkanı Bryan Bedford ise, "Dün on binlerce Amerikalının uçuşu aksadı. Bunu tedbiri elden bırakmamak için yaptığımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

Tedbirlerin doğru gerekçelerle alındığını savunan Bedford, "Sistemde bazı kararsızlıklar görülmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika boyunca bunun nedenini belirleyemedik. Bunun üzerine dün saat 15.45 sıralarında (TSİ 23.45) kalkışları durdurduk" dedi.

Bedford, "Bugün planlanan 41 bin uçuştan 4 ila 5 bin kadarının muhtemelen iptal edileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bugün de gecikme ve iptaller olacak. Ancak, şirketlerin uçuş programlarının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bedford, sorunun yapay zeka bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir delil de bulunmadığını söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır