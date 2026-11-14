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Temizlik personelinin Türk bayrağına gösterdiği saygı kameraya yansıdı

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet Örs, temizlik çalışması sırasında çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. Örs'ün bayrağa gösterdiği saygı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Temizlik personelinin Türk bayrağına gösterdiği saygı kameraya yansıdı

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel Mehmet Örs, temizlik çalışması sırasında çöpte bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Örs'ün bayrağa gösterdiği hassasiyet yürekleri ısıttı.

Temizlik personelinin Türk bayrağına gösterdiği saygı kameraya yansıdı 1

‘'TÜRK BAYRAĞINI ORADA GÖRÜNCE TEPEMDEN SANKİ SICAK SU AKTI''

Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koyan Temizlik personeli Mehmet Örs "10 Kasım'da öğleden sonra temizliğe çıktım. Çöp konteynerini boşaltmaya çalışırken içerisinde Türk bayrağını gördüm. Bayrağı görünce aldım, katlayarak cebime koydum. Türk bayrağını orada görünce tepemden sanki sıcak su aktı. Bayrağı nasıl atmışlar diye şaşırdım. Bile bile kimse Türk bayrağını atmaz. Bayrağımı hiçbir zaman bırakmam" dedi.

Temizlik personelinin Türk bayrağına gösterdiği saygı kameraya yansıdı 2

"BAYRAK GÖKLERDE OLURSA BİZİM ŞANIMIZ VE ŞEREFİMİZ DE GÖKLERDE OLUR"

Bulduğu bayrağı o günden bu yana yanında taşıdığını ifade eden Örs, "Bayrak bizim onurumuzdur, namusumuzdur, şerefimizdir. Atatürk bu bayrağı bize emanet bıraktı. Bu emanete sahip çıkmak lazım. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Herhangi bir yerde bayrak gördükleri zaman derhal o bayrağı alsınlar, göğüslerine koysunlar. Bu bayrak bizim onurumuz, şerefimizdir. Bu bayrak yere düşerse millet de yere düşer. Bu bayrak göklerde olursa bizim şanımız ve şerefimiz de göklerde olur" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Türk bayrağı
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