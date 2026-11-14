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Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'ye gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilyurt ilçesine Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı 1

ŞEHİT PİLOT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri protokolü tarafından 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nde karşılanan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in al bayrağa sarılı tabutta bulunan naaşı, baba ocağına getirilerek helallik alındı. Buradan namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilen tabuta sarılan şehidin ailesi, gözyaşı döktü. Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile Kartal Şehitliği'ne getirilerek toprağa verildi.

Kayserili şehit gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı 2

Cenaze namazına, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Kayseri Malatya
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