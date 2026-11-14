Hatay'da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk'ten açıklama: 'Özür dilerim"

Malatya’da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimiz Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir’in memleketi Hatay’ın Payas ilçesindeki taziye evinde yaşanan yemek ikramı aksaklığı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cenaze töreninin ardından taziye evine ulaştırılan ikramlara dair görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine gözler Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi.

İkramların yetersiz ve özensiz olduğu yönündeki paylaşımlar kısa sürede çok sayıda vatandaşın tepkisini çekerken, konuya ilişkin belediye yönetimine çağrılar yapıldı.

MEHMET ÖNTÜRK ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan tartışmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak sorumluluğu üstlendi ve şehit ailesinden özür diledi.

Öntürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Payas'ımızın evladı, şehidimiz Astsubay Hüseyin Zehir'in taziyesindeki aksaklık için ailemizden ve hemşehrilerimizden özür diliyorum.

Şehidimizin evine gönderilen yemekte bir eksiklik oldu. Bunun hiçbir mazereti yok. Şehidimizin misafirlerine layıkıyla sofra kurmak boynumuzun borcu. Bunu yapamadıysak sorumluluk bizim.

Ailemizle görüştüm. Taziye boyunca ikramlar eksiksiz olarak belediyemizce karşılanacak. Olayla ilgili inceleme başlattım.

Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."