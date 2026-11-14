HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk'ten açıklama: 'Özür dilerim"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Malatya’daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in Payas’taki taziye evine gönderilen yemekteki aksaklık nedeniyle şehit ailesinden ve vatandaşlardan özür dileyerek inceleme başlattığını açıkladı.

Hatay'da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk'ten açıklama: 'Özür dilerim"
Devrim Karadağ

Malatya’da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimiz Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir’in memleketi Hatay’ın Payas ilçesindeki taziye evinde yaşanan yemek ikramı aksaklığı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hatay da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk ten açıklama: Özür dilerim" 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cenaze töreninin ardından taziye evine ulaştırılan ikramlara dair görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine gözler Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi.

Hatay da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk ten açıklama: Özür dilerim" 2

İkramların yetersiz ve özensiz olduğu yönündeki paylaşımlar kısa sürede çok sayıda vatandaşın tepkisini çekerken, konuya ilişkin belediye yönetimine çağrılar yapıldı.

MEHMET ÖNTÜRK ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan tartışmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak sorumluluğu üstlendi ve şehit ailesinden özür diledi.

Hatay da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk ten açıklama: Özür dilerim" 3

Öntürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Payas'ımızın evladı, şehidimiz Astsubay Hüseyin Zehir'in taziyesindeki aksaklık için ailemizden ve hemşehrilerimizden özür diliyorum.

Şehidimizin evine gönderilen yemekte bir eksiklik oldu. Bunun hiçbir mazereti yok. Şehidimizin misafirlerine layıkıyla sofra kurmak boynumuzun borcu. Bunu yapamadıysak sorumluluk bizim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da şehit düşmüşlerdi... Askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı! Malatya'da şehit düşmüşlerdi... Askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı!

Ailemizle görüştüm. Taziye boyunca ikramlar eksiksiz olarak belediyemizce karşılanacak. Olayla ilgili inceleme başlattım.

Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Hatay da şehit evine gönderilen ikram tepki çekmişti! Mehmet Öntürk ten açıklama: Özür dilerim" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'den kültür varlığı kaçakçılığına karşı kararlı mücadeleTürkiye'den kültür varlığı kaçakçılığına karşı kararlı mücadele
Diyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulunduDiyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
şehit Hatay Mehmet Öntürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.