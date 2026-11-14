Adıyaman'da su ürünleri denetimi yoğunlaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarını korumak amacıyla Adıyaman'da kontrolleri yoğunlaştırdı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il ve ilçelerde denetimler yapıyor.

Denetimlerde iç sular, balıkların karaya çıkış noktaları kontrol ediliyor. Ayrıca nakil güzergâhları ve soğuk hava depoları denetleniyor. Toptan ve perakende su ürünleri satış yerleri de kapsamda yer alıyor.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan denetimlere katıldı. Kontroller, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Denetimlerde avlanan balıkların boy ve ağırlık şartları kontrol edildi. Ayrıca balıkçı gemilerine ve su ürünleri ruhsat tezkerelerine de bakıldı.

Abdulkadir Akkan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Denetimlerin devam edeceğini ve yasa dışı avcılığı önleyeceklerini belirtti. Amacı, su ürünlerinin verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. Balıkçılık sektöründe mevzuata uygun üretim anlayışını güçlendirmek de önemli. Doğal kaynakları koruma çabaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Adıyaman'daki denetimlerle sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır