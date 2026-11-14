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Muğla’da vakaya giden ambulansta yangın çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulansın sürücü koltuğunun arkasında yangın çıktı.

Muğla’da vakaya giden ambulansta yangın çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulansın sürücü koltuğunun arkasında yangın çıktı. 112 Acil Sağlık ekipleri ambulanstan hızla çıkarken, yangına ilk müdahale yangın tüpüyle yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, Menteşe ilçesi Tabakhane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vakaya gitmek üzere hareket eden ambulansın sürücü koltuğunun arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık görevlileri, yangını fark etmelerinin ardından hızla araçtan çıktı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla ambulanstan alınan yangın tüpüyle ilk müdahale yapıldı. Ambulansta çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, durumu gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ardından ambulansta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sırasında ambulansta görevli sağlık personelinin araçtan zamanında çıkması sayesinde olayda yaralanan olmadı. Ambulansın yönlendirildiği vakaya ise başka bir ambulans sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla’da vakaya giden ambulansta yangın çıktı 1

Muğla’da vakaya giden ambulansta yangın çıktı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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