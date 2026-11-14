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16 yıl sonra aydınlatılan cinayetin nedeni: 'Kenevir tarlasına girdin' tartışması

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2010 yılında av tüfeğiyle öldürülen Mehmet Arıcan cinayeti, 16 yıl sonra aydınlatıldı.

16 yıl sonra aydınlatılan cinayetin nedeni: 'Kenevir tarlasına girdin' tartışması

Olay, 7 Eylül 2010'da saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Kayıp olarak aranan Arıcan'ın cansız bedeni, 4 gün sonra Karanlıkdere mevkisinde bulundu. Yapılan incelemede Arıcan'ın ormanda av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Aradan geçen 16 yılın ardından, teknolojik gelişmeler ve yeni yöntemler ışığında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Mehmet Arıcan dosyasındaki HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Taşpınar Mahallesi'nde saha çalışmaları da gerçekleştirildi. JASAT ekipleri, araştırmaların sonucunda olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 8 adrese 11 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.F. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı dönemde, öldürülen Mehmet Arıcan ile H.F. arasında kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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