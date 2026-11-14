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Fon tartışması 'Sarıgül' polemiğini dönüştü! Şamil Tayyar ile Ali Karahasanoğlu birbirine girdi

Sermaye piyasalarında gündeme gelen fon soruşturması, bu kez polemiğe dönüştü. AK Parti eski MKYK üyesi gazeteci Şamil Tayyar ile Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu arasında başlayan tartışma sosyal medyaya taşındı. Tayyar, Karahasanoğlu'na sert sözlerle yüklenirken, "Başını Sarıgül’ün donundan çıkarıp cevap verebilir misin?" ifadelerini kullandı.

Fon tartışması 'Sarıgül' polemiğini dönüştü! Şamil Tayyar ile Ali Karahasanoğlu birbirine girdi
Devrim Karadağ

Sermaye piyasalarında ortaya çıkan ve çok sayıda kişinin tutuklandığı fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar büyümeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişi ve şirketlerin isimlerinin açıklanmasını isteyen Şamil Tayyar, bu çıkışının ardından Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun hedefi oldu.

Karahasanoğlu'nun köşe yazısında kendisine yönelik eleştirilerde bulunmasına tepki gösteren Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

TAYYAR'DAN KARAHASANOĞLU'NA SERT SÖZLER

Fon soruşturmasında adı geçen kişilerin hesap vermesi gerektiğini savunduğunu belirten Tayyar, açıklamalarına verilen yanıtların konuyla ilgisiz olduğunu ileri sürdü.

Fon tartışması Sarıgül polemiğini dönüştü! Şamil Tayyar ile Ali Karahasanoğlu birbirine girdi 1
Şamil Tayyar

"SAHİ LİSTEDE VAR MI? ŞİRKETİ VEYA BİR YAKINI?"

Karahasanoğlu'nun kendisini hedef alan yazısına tepki gösteren Tayyar, fon soruşturmasında yüksek kazanç sağladığı iddia edilen kişiler arasında Karahasanoğlu'nun kendisinin, şirketinin veya yakınlarının bulunup bulunmadığını da sordu.

DENİZ BAYKAL KUMPASINI HATIRLATTI

Tartışmayı geçmişteki Deniz Baykal kumpas kaseti olayına taşıyan Tayyar, Karahasanoğlu'na bu konuda da sorular yöneltti. Yener Dönmez'in ifadesinde Karahasanoğlu'nun adını verdiğini öne süren Tayyar, buna rağmen herhangi bir savcının kendisinin ifadesine başvurmadığını iddia etti.

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"YILIŞIKLAR, YALAKALAR VE SÜLÜKLER..."

Tayyar, paylaşımında Karahasanoğlu'na yönelik, "Başını Sarıgül’ün donundan çıkarıp cevap verebilir misin?" sözlerini kullandı.

Açıklamasının sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin gerçek dostlarının hakikatin peşinden giden kişiler olduğunu belirterek, "Yılışıklar, yalakalar ve sülükler değildir" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

Fon tartışması Sarıgül polemiğini dönüştü! Şamil Tayyar ile Ali Karahasanoğlu birbirine girdi 2
Ali Karahasanoğlu

KARAHASANOĞLU'NUN YAZISI TARTIŞMAYI BAŞLATTI

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı köşe yazısında Şamil Tayyar'ı hedef almıştı. "Sarıgül'ün don rengini bilen Tayyar'a sorular" başlığını kullanan Karahasanoğlu, Tayyar'ın fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarını eleştirmişti.

Soruşturma kapsamında 123 kişinin tutuklandığına dikkat çeken Karahasanoğlu, Tayyar'ın isimlerin açıklanması yönündeki ısrarlı çağrısının amacını sorgulamıştı.

Şamil Tayyar'ın sosyal medyada yaptığı açıklama ise şöyle:

"Fondan haksız kazanç sağlayan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hesap vermesi gerektiğini yazdım.

Cevap Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu’ndan geldi.

O küçük aklıyla tahkir edici ifadeler kullanarak.

Fon listesinin ısrarla açıklanması gerektiğini yazdım.

Cevap yine Ali Karahasanoğlu’ndan geldi.

Bu kez Sarıgül ambalajında kelime israfı yaparak, yalana dolana sarılarak.

Halbuki kendisine yönelik tek bir cümlem yoktu. Husumetinin sebebi nedir, inanın onu da bilmiyorum.

Israrlı saldırısı karşısında acaba fonda fahiş kazanç sağlayanlardan biri olabilir mi diye düşünmeden edemedim.

Sahi listede var mı?
Şirketi veya bir yakını?

Bu saldırgan korumacılığın sebebi ne olabilir?

Bir de arkeolojik kazı yapmış, gerilere gitmiş.

O vakit, Karahasanoğlu’na o can alıcı soruyu soralım:

Deniz Baykal kumpas kasetini internet sitesinde yayınlama talimatını sen verdin mi, vermedin mi?

Yener Dönmez, ifadesinde açıkça adını verdiği halde hiçbir savcı ifadeni bile almadı, peki neden?

Başını Sarıgül’ün donundan çıkarıp cevap verebilir misin?

Son cümle:

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin gerçek dostları, hakikat yolcularıdır, yılışıklar, yalakalar ve sülükler değildir."

Fon tartışması Sarıgül polemiğini dönüştü! Şamil Tayyar ile Ali Karahasanoğlu birbirine girdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Mustafa Sarıgül
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