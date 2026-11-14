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Avcılar'da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza

Avcılar'da moloz ve atık malzemeleri boş araziye döken 2 kişiye, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 105 bin lira ceza yazıldı. Avcılar'da kaçak moloz ve atık dökümünü önlemek amacıyla bazı bölgelere güvenlik kameraları yerleştirildi.

Avcılar'da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza

Avcılar'da kaçak moloz ve atık dökümünü önlemek amacıyla bazı bölgelere güvenlik kameraları yerleştirildi. Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki kameraları inceleyen zabıta ekipleri, kamyonet ve hafif ticari araçlarla gelen kişilerin, çuvallarla taşıdıkları moloz ve inşaat atıklarını boş araziye döktüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden araçların plakalarını ve sahiplerinin kimliklerini belirleyen ekipler, kaçak döküm yapan 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 105 bin lira ceza kesti. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirilmesi halinde düşük ücretlerle toplandığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Avcılar da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza 1Avcılar da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza 2Avcılar da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza 3

Avcılar da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Avcılar
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