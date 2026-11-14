HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri Büyükşehir’den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Yüreğil-Amarat yolunda 3 kilometrelik güzergâhta ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışma başlattı.Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir’den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Yüreğil-Amarat yolunda 3 kilometrelik güzergâhta ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsal mahallelere verdiği önem doğrultusunda, Kocasinan ilçesi Yüreğil ile Amarat mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen çökmelere yönelik çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde, yolun çalışma yapılan bölümü trafik akışına kapatıldı. Böylece hem saha ekiplerinin çalışmalarını güvenli şekilde yürütebilmesi hem de sürücülerin ve vatandaşların muhtemel risklerden korunması amacıyla gerekli tedbirler alındı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun çökmelerin meydana geldiği kesimlerinde dolgu ve sıkıştırma uygulamaları gerçekleştirilecek. Yapılacak müdahalelerle yol altyapısının güçlendirilmesi ve güzergâhın daha güvenli ulaşım şartlarına kavuşturulması amaçlanıyor.

ZORLU ARAZİ VE MEVSİM ŞARTLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede etkili olan mevsimsel şartlar ve yolun bulunduğu arazinin zorlu yapısı nedeniyle çalışmaların belirli bir zamana yayılması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, saha şartlarını dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek.
Yol bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarına kavuşması için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir’den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma 1

Kayseri Büyükşehir’den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşak’ta tarım ve hayvancılık çalışmaları sahada değerlendiriliyorUşak’ta tarım ve hayvancılık çalışmaları sahada değerlendiriliyor
Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Çok korkuyorum"Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Çok korkuyorum"

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.