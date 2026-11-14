Kayseri Büyükşehir’den kırsal ulaşım güvenliği için Yüreğil-Amarat yolunda çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Yüreğil-Amarat yolunda 3 kilometrelik güzergâhta ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsal mahallelere verdiği önem doğrultusunda, Kocasinan ilçesi Yüreğil ile Amarat mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen çökmelere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde, yolun çalışma yapılan bölümü trafik akışına kapatıldı. Böylece hem saha ekiplerinin çalışmalarını güvenli şekilde yürütebilmesi hem de sürücülerin ve vatandaşların muhtemel risklerden korunması amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun çökmelerin meydana geldiği kesimlerinde dolgu ve sıkıştırma uygulamaları gerçekleştirilecek. Yapılacak müdahalelerle yol altyapısının güçlendirilmesi ve güzergâhın daha güvenli ulaşım şartlarına kavuşturulması amaçlanıyor.

ZORLU ARAZİ VE MEVSİM ŞARTLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede etkili olan mevsimsel şartlar ve yolun bulunduğu arazinin zorlu yapısı nedeniyle çalışmaların belirli bir zamana yayılması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, saha şartlarını dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek.

Yol bakım, onarım ve altyapı iyileştirme çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarına kavuşması için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır