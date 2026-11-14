HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Halen çok korkuyorum"

İçerik devam ediyor

Adana’da platonik aşk beslediği 28 yaşındaki Nurseli Sezer’i, evinin önünde sarıldıktan sonra 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 28 yaşındaki Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saldırının ardından konuşan Sezer, “En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum" dedi.

Adana'daki olay, 8 Haziran’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nurseli Sezer’in evinin önünde bekledi. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer’e önce sarıldı ardından da 8 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer’e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Halen çok korkuyorum" 1

‘EVİNİN ORAYA GİRİP BEKLEMEYE BAŞLADIM'

Olayın ardından şüpheli Ramazan S. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Halen çok korkuyorum" 2

İLK DURUŞMA 17 KASIM’DA

Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, 17 Kasım’da Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Halen çok korkuyorum" 3

‘EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM’

Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Nurseli Sezer, "Boynumdan, akciğerimden, başımdan, omzumdan ve kolumdan bıçakladı. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim. Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı çoktan ölmüş olurdum" ifadelerini kullandı.

Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Halen çok korkuyorum" 4

'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

Saldırganı daha önce hiç tanımadığını belirten Sezer, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Nurseli Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. Onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek kararın, kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını ve bu davayı tüm Türkiye’nin takip etmesini istiyorum" diye konuştu.

Platonik aşık oldu, 8 yerinden bıçakladı! "Halen çok korkuyorum" 5

'HALA KORKUYORUM'

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının devam ettiğini ifade eden Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum" dedi.

Nurseli Sezer’in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandıİki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı
Avcılar'da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira cezaAvcılar'da kaçak moloz döken 2 kişiye 105 bin lira ceza

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.