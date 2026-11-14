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Ankara'da yeni ittifak sinyali! Yeniden Refah, Saadet ve DEVA görüşmelerinde dikkat çeken açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile sürdürülen ittifak görüşmelerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Görüşmelerin liderler düzeyinde devam ettiğini belirten Kılıç, olası ittifakın üç partiyle sınırlı kalmayabileceğini ifade ederek daha geniş tabanlı bir siyasi birlikteliğin kapısını araladı. Kılıç "Adayımız belli" diyerek tartışmalara da noktayı koydu.

Ankara'da yeni ittifak sinyali! Yeniden Refah, Saadet ve DEVA görüşmelerinde dikkat çeken açıklama
Devrim Karadağ

Ankara'da siyasi kulisleri hareketlendiren ittifak görüşmelerine ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden yeni bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gazeteci Hasan Basri Akdemir'e yaptığı değerlendirmelerde Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile yürütülen temasların sürdüğünü açıkladı.

Görüşmelerin yalnızca üç parti arasında şekillenmesinin doğru olmayabileceğine dikkat çeken Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yüzde 50 artı 1 oy şartının daha geniş ittifakları zorunlu hale getirebileceğini söyledi.

Ankara da yeni ittifak sinyali! Yeniden Refah, Saadet ve DEVA görüşmelerinde dikkat çeken açıklama 1

'DAHA GENİŞ TABANLI İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ OLABİLİR'

Olası ittifakın kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, siyasi temasların liderler düzeyinde devam ettiğini belirtti. Üçlü ittifak formülüne kesin bir sınır çizmenin doğru olmayacağını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi şeklinde üçlü bir sınırlama yaparsak bu siyasetin akışı içerisinde çok doğru bir sınırlandırma olmayabilir. Çünkü yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir."

Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Türkiye'yi alternatifsiz bırakmamak ve seçmenlere farklı seçenekler sunabilmek amacıyla çok boyutlu görüşmeler yürüttüğünü de kaydetti.

YENİDEN REFAH'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI FATİH ERBAKAN

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeniden Refah Partisi'nin adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu yineleyen Suat Kılıç, Erbakan'ın adaylık kararının arkasında olduklarını söyledi.

Ankara da yeni ittifak sinyali! Yeniden Refah, Saadet ve DEVA görüşmelerinde dikkat çeken açıklama 2

Geçtiğimiz seçimde Erbakan'ın adaylıktan son anda çekildiğini hatırlatan Kılıç, bu kez adaylık konusunda kararın net olduğunu belirtti.

Kılıç, Erbakan'ın adaylığıyla ilgili konuşma yetkisinin yalnızca kendisinde olduğunu ve parti yetkili kurullarının bu yetkiyi Genel Başkan'a devrettiğini ifade etti.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ GENİŞLEYEBİLİR

Kılıç'ın açıklamaları, Yeniden Refah, Saadet ve DEVA arasında yürütülen temasların daha geniş bir siyasi iş birliğine dönüşebileceği şeklinde yorumlandı. Önlerinde uzun bir siyasi takvim bulunduğunu belirten Kılıç'ın mesajları, Ankara'da olası ittifak arayışlarının önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağının işareti oldu.

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Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi SAADET Saadet Partisi DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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