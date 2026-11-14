Malatya'da şehit düşmüşlerdi... Askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı!

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Önder şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşları, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmişti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Şehitlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), evli ve 2 çocuk babasıydı. Çimen'in şehadet haberinin ulaşmasının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Çimen, İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'den geriye de 9 aylık kızı Gökçe kaldı. Eşi Öznur Önder, gözyaşlarına boğulurken şehidin Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kahraman şehit Önder, ikindi namazı sonrası Kayseri Melikgazi'deki Seyid Burhaneddin Camii'nde toprağa verilecek.

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar da (37) evli ve bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi ulaşınca Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evinin yakınında da taziye çadırı kuruldu. Şehit Binbaşı Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir de ev ve 3 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan eşi Cansu Zehir ise ailesini ziyaret için Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeydi. Acı haberi de bu ziyarette aldı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Hatay'da bulunan Payas Şehitliği'nde defnedilecek.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır