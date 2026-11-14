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Çorum Alaca'da kaza, 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde bir otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum Alaca'da kaza, 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil yoldan çıktı. Araç tarlada takla attı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde gerçekleşti. Emre K. (25) yönetimindeki otomobil Alaca istikametinde giderken kaza yaptı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen yardım çağırdı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının durumu ile ilgili bilgi edinilemedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Alaca Otomobil kaza
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