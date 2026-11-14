HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu’da vatandaşlara dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Karpuzlu’da marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu’da vatandaşlara dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Karpuzlu’da marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez’in de eşlik ettiği, marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin vatandaşlara ulaştırdığı dağıtıma Karpuzlulular yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu’da vatandaşlara dağıtıldı 1

Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu’da vatandaşlara dağıtıldı 2

Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu’da vatandaşlara dağıtıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da vakaya giden ambulansta yangın çıktıMuğla’da vakaya giden ambulansta yangın çıktı
Çorum Alaca'da kaza, 1 yaralıÇorum Alaca'da kaza, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.