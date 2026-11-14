Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu’da vatandaşlara dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Karpuzlu’da marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez’in de eşlik ettiği, marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin vatandaşlara ulaştırdığı dağıtıma Karpuzlulular yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.