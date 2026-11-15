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Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Trafik canavarı evlere ateş düşürmeye devam ediyor. Bursa'da bir TIR ile hafif ticari aracın kazasında 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit hayatını kaybetti. Talihsiz gencin üniversite ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.

Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 1

GECE YARISI KAHREDEN KAZA

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi İzmir Yolu Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Murathan M.A.'nın (25) kullandığı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit yaralandı.

Bursa da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 2

DURUMU AĞIRDI! KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti. Zafer A. gözaltına alınırken, Ankara Altındağlı olan Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa öğrenci kaza
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