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Adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 1’i ağır, 5 yaralı

Adana’da iki komşu arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 1’i ağır, 5 yaralı

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 1’i ağır, 5 yaralı 1

Adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 1’i ağır, 5 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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