Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, İstanbul'daki siyasi hareketliliğe ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Karagöz, muhalif belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmek için talepte bulunduğunu iddia etti.

"İZMİR'İ GÖLGEDE BIRAKIR"

AK Parti'nin bu taleplere olumlu yanıt vermesi durumunda İstanbul'da büyük bir siyasi hareketlilik yaşanabileceğini belirten Karagöz, "Bende bir bilgi var ve çok şaşırdım. İstanbul'da bu denli yoğun bir geçiş talebine AK Parti tarafından yeşil ışık yakılırsa vallahi İzmir'i gölgede bırakır herhâlde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçişi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ancak artık konu sönümlendi ve kabullenildi." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmıştı

İSİM VERMEDİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İŞARET ETTİ

tv100 yayınında konuşan ve transfer iddiasında bulunan Karagöz, hangi belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğine ilişkin isim vermedi. Ancak muhalif belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarının incelenmesi gerektiğini söyleyen gazeteci, bazı isimlerin uzun süredir partilerine ilişkin paylaşım yapmadığına dikkat çekti.

SEFER KARAAHMETOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan İstanbul'daki transfer iddiaları sürerken Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği görevini üstlenen Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

Gazeteci Barış Yarkadaş da Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye geçeceğini ve kendisine 8 belediye meclis üyesinin eşlik edebileceğini iddia etti.

İstanbul'da hangi belediyelerin ve isimlerin AK Parti'ye geçeceği yönündeki tartışmalar ise siyaset kulislerinde merak uyandırdı.