Antalya'da 'pes' dedirten olay! Eve tamirata gelen usta banyodaki asma tavana görüntü kaydetmek için telefon yerleştirdi

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini gördü.

USTA GELİP GİTTİ; DAHA ÖNCE OLMAYAN BİR DELİK FARK ETTİLER

Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye tesisat ustası yönlendirdi. Ustanın tamiratı yapıp ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti.

TAVANIN İÇİNDE CEP TELEFONU BULDULAR

Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş cep telefonu buldukları iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

TESİSATÇI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisatçı A.K. ile görüştü. Önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde buraya koyduğunu anlattı.

TUTUKLANDI

A.K. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır