Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası

Fon soruşturması sürerken Ali Emre Ballı’nın ölümü yeni bir perde araladı. Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, kız arkaşı Şeyma Solak’ın ek ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Merve Tokaz’ın paylaştığı ifadede Solak, BDDK denetimi gündeme geldiğinde Ballı’nın telaşlandığını anlattı. Ballı’yla ölümünden bir gün önce de telefonda konuştuğunu söyleyen Solak, o görüşmede kendisine “Ya sen ciddiye almıyorsun ama ben kötüyüm” dediğini aktardı.

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TAHA ÇAKMAK’LA ORTAKLIK VE LEVENT’TE OFİS İDDİASI

İşte Solak'ın ifadesinden öne çıkan kesitler:

Taha Çakmak isimli şahıs ile çok samimiydi. Haftada bir kaç defa bir araya geldiklerini biliyorum. İyi Finans isimli şirketin Taha Çakmak ve Ali Emre Ballı'nında ortak olduğunu biliyorum.

Hatta son dönemde Ali Emre Ballı ile Taha Çakmak'ın ortak kullanmak için Levent'te bir ofis açtıklarını biliyorum. (kiralık bir villa olarak biliyorum) fakat yer olarak bildiğim bir yer değil.

"KAVCIOĞLU İLE ÇOK SAMİMİYDİ"

Şahap Kavcıoğlu isimli kişi ile çok çok samimi idi. Sürekli görüşüyorlardı.

Ali Emre Ballı sürekli olarak Sıralı Restorant Etiler Şubesine ve Gallada Karaköyde bulunan restorana giderdi. Hatta oralarda VİP odalar varmış. Orada kendisinden duyduğum Emre Tezmen, Taha Çakmak gibi isimlerle yemek yerlermiş.

Ali Emre Ballı'nın Emre Tezmen ile diyoloğu çok iyiydi. Emre Tezmen ile bir işlemler yapıyorlardı ama çok detayını bilmiyorum. Ama Taha Çakmak ile ticari ilişkileri yukarıda da belirttiğim gibi İyi Finansta ortaklıkları vardı.

“SERMAYE NEREDE?” SORUSUNA “O ALTINLARI KULLANDIK” YANITI

Yine hatırladığım bir gün Ali Emre Ballı ile beraberken Adil Katılım Bankasına sermaye olarak gösterilen altınların olmaması ve bunun neticesinde de BDDK murakıpları tarafından denetim yapılacağını öğrendiğinde kendisi telaşlanmıştı. Hatta ben de kendisine sermaye nerede o zaman diye sorduğumda o altınları kullandık demişti. Hatırladığım kadarıyla Şahap Kavcıoğlu ile telefonla görüşü ve sonraki süreçte de halletmişlerdi.

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"MAL VARLIĞININ BİR BÖLÜMÜ BAŞKASI ADINA KAYITLI"

Kazım Erdur kısaca anlatacak olursam gariban birisidir. Ali Emre Ballı'nın birçok mal varlığını üzerinde tutan kişidir. Ali Emre Ballı, Kazım Erdur'a çok güvenir. Normal şartlarda sadece Ali Emre Ballı'nın yanında duran getir götür işlerini yapan birisidir. Kazım Erdur'un kayıtlarına bakıldığı takdirde adına görünen her şey Ali Emre Ballı'ya aittir denilebilir.

Son zamanlarda konuştuğumuzda işlerinin kötü gittiğini söylüyordu. İtibara çok önem veren birisiydi. Duyduğum intihar ettiği yönünde. "İtibarım zedelendi, zedelenecek" korkusu ile bu eylemi gerçekleştirmiş olabilir mi bilmiyorum.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI