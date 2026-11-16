HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fon soruşturmasında şüpheli ölüm! Ali Emre Ballı dosyasında otopsi raporu ve baz kayıtları mercek altında

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı’nın İstanbul’da aracında ölü bulunmasıyla ilgili gelişme yaşandı. Şüpheli ölüme ilişkin dosyada yeni bir adım atılırken, Ballı’nın baz istasyonu kayıtları ile otopsi raporu istendi.

Fon soruşturmasında şüpheli ölüm! Ali Emre Ballı dosyasında otopsi raporu ve baz kayıtları mercek altında

Türkiye fon soruşturmasını konuşurken soruşturmada adı geçen bir iş insanının ölü bulunması gündem oldu. İş insanı Ali Emre Ballı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde boş bir arazide, otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulunmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ballı’nın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

BOŞ ARAZİDE ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

6 Ekim tarihinde Çekmeköy Sırapınar Mahallesi’nde saat 15.40 sıralarında boş bir arazideki araç içerisinde bir şahsın hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden şahsın fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

Fon soruşturmasında şüpheli ölüm! Ali Emre Ballı dosyasında otopsi raporu ve baz kayıtları mercek altında 1

BAŞSAVCILIKTAN YENİ ADIM

Olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil içerisinde Ali Emre Ballı’nın ölü bulunması hakkında yürütülen soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

OTOPSİ RAPORU VE BAZ KAYITLARI İSTENDİ

Soruşturma çerçevesinde ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

6 Ekim’de saat 15.40 sıralarında Çekmeköy’ün Sırapınar Mahallesi’nde boş arazideki bir araçta hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbar edildi.

Fon soruşturmasında şüpheli ölüm! Ali Emre Ballı dosyasında otopsi raporu ve baz kayıtları mercek altında 2

Olay yerine giden ekipler, hayatını kaybeden kişinin Ali Emre Ballı olduğunu belirledi. Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Ballı’nın aracıyla ilerlediği görüldü.

Fon soruşturmasında şüpheli ölüm! Ali Emre Ballı dosyasında otopsi raporu ve baz kayıtları mercek altında 3

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atıldı.

Ballı’nın kariyeri zamanla banka dışı finans sektörüne yöneldi. Finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de yönetim kurulu başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

Ballı’nın adı son dönemde yürütülen fon soruşturması kapsamında da gündeme geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza!Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza!
Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeniSabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni

Anahtar Kelimeler:
iş insanı fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.