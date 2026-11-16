Fon soruşturmasında şüpheli ölüm! Ali Emre Ballı dosyasında otopsi raporu ve baz kayıtları mercek altında

Türkiye fon soruşturmasını konuşurken soruşturmada adı geçen bir iş insanının ölü bulunması gündem oldu. İş insanı Ali Emre Ballı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde boş bir arazide, otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulunmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ballı’nın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

BOŞ ARAZİDE ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

6 Ekim tarihinde Çekmeköy Sırapınar Mahallesi’nde saat 15.40 sıralarında boş bir arazideki araç içerisinde bir şahsın hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden şahsın fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ ADIM

Olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil içerisinde Ali Emre Ballı’nın ölü bulunması hakkında yürütülen soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

OTOPSİ RAPORU VE BAZ KAYITLARI İSTENDİ

Soruşturma çerçevesinde ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

6 Ekim’de saat 15.40 sıralarında Çekmeköy’ün Sırapınar Mahallesi’nde boş arazideki bir araçta hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbar edildi.

Olay yerine giden ekipler, hayatını kaybeden kişinin Ali Emre Ballı olduğunu belirledi. Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Ballı’nın aracıyla ilerlediği görüldü.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atıldı.

Ballı’nın kariyeri zamanla banka dışı finans sektörüne yöneldi. Finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de yönetim kurulu başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

Ballı’nın adı son dönemde yürütülen fon soruşturması kapsamında da gündeme geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır