HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aracıyla drift yaptığı sırada 17 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açan alkollü sürücüye verilen 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası üst mahkemenin onayından geçerse emsal karar teşkil edecek. Otomobili "silah" sayan mahkeme, gerekçeli kararında alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sanığın "bir kız çocuğunun aracın önüne atladığı, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı, hiçbir şekilde drift atarak olay yerine yaklaşmadığı" şeklindeki beyanına itibar etmedi.

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza!

Dicle Mahallesi'nde 14 Nisan'da Muhammet Mustafa Can'ın (18) kullandığı otomobilin kaldırımda yürüyen çocuklara çarpması sonucu Muhammed Ali Kalkan (17) hayatını kaybetti, Ahmet Çınar Ü. (11) yaralandı, kazaya ilişkin soruşturmada sürücü tutuklandı.

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza! 1

28 YIL HAPİS CEZASI

Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ekim'deki karar duruşmasında tutuklu sanık Muhammet Mustafa Can'a "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl, "çocuğa karşı olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Hapis cezasına ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, tanıkların ve mağdurların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza! 2

OLAYDA KASTININ OLMADIĞINI BEYAN ETTİ

Kararda, dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanığın asli kusurlu olduğu, kazada hayatını kaybeden Kalkan ve yaralanan Ahmet Çınar Ü'nün ise kusurlarının tespit edilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza! 3

"Sanık mahkememizce alınan beyanlarında olay günü ağabeyinin arkadaşına ait otomobili habersiz olarak aldığını, ehliyetinin bulunmadığını, tek başına hiç araç kullanmasa da araç kullanmayı bildiğini, araçla seyir halindeyken olay yerine yaklaştığında bir an gözlerinin karardığını belirtti. Sanık beyanında ayrıca bir kız çocuğunun aracın önüne atladığını, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını, hiçbir şekilde drift atarak olay yerine yaklaşmadığını, kendine geldiğinde aracın devrilmiş vaziyette olduğunu, olayda kastının bulunmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiştir. Kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiği görülmüştür. Dolayısıyla sanığın beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır."

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza! 4

SANIK 0.73 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sanığın kazanın ardından kaçtığı, yakalandığında ise alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümde 0.73 promil alkollü olduğunun tespit edildiği aktarılan kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Alkolün kanda saatte 0.15 promil düştüğü adli tıp kabulüne istinaden sanığın kaza saatinde en az 1.03 promil alkollü olduğu belirlenmiştir. Sanığın gündüz vakti okul çevresi ve yayaların olduğu bir yerde araçla seyrettiği dikkate alındığında ilçenin işlek sayılan yerinde insanların ve okula giriş çıkış yapan öğrencilerin orada bulunduklarını görmesine ve yine ölümle neticelenecek kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen meydana gelen zararlı neticenin gerçekleşmemesi adına herhangi davranışta bulunmadığı anlaşılmış, sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle 'olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Tanıklar mahkememizce dinlendiğinde sanığın olay yerinde süratli bir şekilde ve zikzak çizerek seyrettiğini beyan etmişlerdir. Sanığın olası kastla hareket ederek maktul Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüne, Ahmet Çınar Ü'nün de yaralanmasına neden olduğu sabit görülerek cezalandırılmasına hüküm kurulmuştur."

Hem ehliyetsiz hem alkollü... Bir genci hayattan koparan sanığa görülmemiş ceza! 5

Gerekçeli kararda, "Sanığın eylemini beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı ve silahtan sayılan otomobille (5237 sayılı TCK'nin 6/1-f maddesine göre silahtan sayılan araç) işlemesi sebebiyle hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kararda, tarafların hapis cezasına ilişkin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmak için istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeniSabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni
Burdur’da yangın paniği: 2 ev hasar gördüBurdur’da yangın paniği: 2 ev hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Diyarbakır Ehliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.