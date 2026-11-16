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Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni ortaya çıktı!

Kahvenin tuvalet ihtiyacını artırmasının arkasındaki mekanizma araştırıldı. 50 kişinin katıldığı çalışmada, daha sık kahve tüketenlerin kolonlarında daha fazla kasılma görüldü. Araştırmacılar ayrıca kahve tüketimiyle bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitlilik arasında ilişki belirledi.

Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni ortaya çıktı!
Nilgün Arabacı

Sabah kahvesini içtikten kısa süre sonra tuvalete gitme ihtiyacı hissedenlerin sayısı az değil. Kahvenin sindirim sistemini harekete geçirdiği uzun zamandır bilinse de bu etkinin bağırsaklarda nasıl gerçekleştiği araştırılmaya devam ediyor. HealthDay'de yayımlanan yeni bir araştırma, kahve tüketiminin yalnızca bağırsak hareketlerini değil, sindirim sisteminin çalışma biçimini de etkileyebileceğini ortaya koydu.

KAHVE KOLON KASILMALARINI ARTIRIYOR

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Gut Microbiology dergisinin Aralık sayısında yayımlanan çalışmada, kahve tüketimi ile bağırsak hareketleri arasındaki ilişki incelendi.

Araştırmaya katılan 50 kişiden, sindirim sisteminde ilerlerken çeşitli ölçümler yapan küçük elektronik kapsüller yutmaları istendi. Bu kapsüller sayesinde yiyeceklerin sindirim sisteminden geçiş süresi, sıcaklık, pH düzeyleri ve bağırsak kasılmaları takip edildi.

Araştırmacılar, günde 1 ila 5 fincan kahve tüketen kişilerle daha az kahve içenlerin verilerini karşılaştırdı. Sonuçlarda, daha sık kahve tüketen kişilerin kolonlarında daha fazla kasılma meydana geldiği görüldü.

Araştırmanın başyazarı, Kopenhag Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Spor Bölümü doktora öğrencisi Francesca Bucci, bağırsak kasılmalarının sağlıklı sindirimi destekleyebileceğini, kabızlığın önlenmesine ve bağırsak kaslarının işlevini korumasına katkıda bulunabileceğini belirtti.

Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni ortaya çıktı! 1

BAĞIRSAKLARIN ÇALIŞMA HIZI MUTLAKA ARTMIYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, kolon kasılmalarındaki artışın bağırsaklardan geçiş süresini belirgin şekilde hızlandırmaması oldu.

Elektronik kapsüllerden elde edilen verilere göre daha sık kahve tüketenlerde kolon kasılmaları artarken kapsülün kolon boyunca ilerleme süresinde anlamlı bir hızlanma saptanmadı. Bu durum, kahvenin bağırsak hareketlerini etkileyebildiğini ancak bu etkinin her zaman sindirim süresinin kısalması anlamına gelmediğini gösteriyor.

Araştırmada ayrıca sık kahve tüketen kişilerin ince bağırsaklarında pH seviyesinin daha düşük olduğu belirlendi. Ancak bilim insanları bu değişikliğin bağırsak sağlığı açısından olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu henüz ortaya koyamadı. İnce bağırsaktaki pH seviyesi, sindirim enzimlerinin çalışması ve besinlerin parçalanması açısından önem taşıyor.

Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni ortaya çıktı! 2

KAHVE BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİYLE DE İLİŞKİLİ

Araştırmacılar, kahve tüketimiyle bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliği arasında da bağlantı tespit etti. Daha sık kahve içen katılımcıların bağırsaklarında daha fazla mikroorganizma çeşitliliği görüldü.

Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmanın kıdemli araştırmacısı ve doçent Henrik Munch Roager, kabızlık ve düzensiz bağırsak hareketleri yaşayan çok sayıda insan bulunduğuna dikkat çekti. Roager, kahvenin sindirim ve bağırsak kasılmaları üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasının, bağırsak hareketliliğini doğal yollarla desteklemeye yönelik yeni yaklaşımlara katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Sabah kahvesinin bağırsakları harekete geçirmesinin nedeni ortaya çıktı! 3

KAHVENİN SİNDİRİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİYOR

Bilim insanları, kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin yalnızca bağırsak kasılmalarıyla sınırlı olmadığını belirtiyor. Daha önceki araştırmalar da kahvenin bağırsak mikroorganizmalarının çeşitliliğiyle ilişkili olabileceğini ve mide asidi salgılanması gibi sindirim süreçlerini etkileyebildiğini göstermişti.

Bununla birlikte yeni araştırma, yalnızca 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular kahve tüketimi ile bağırsak hareketleri arasında ilişki olduğunu gösterse de kahvenin kabızlığı tedavi ettiğini veya herkesin bağırsaklarını aynı şekilde çalıştırdığını kanıtlamıyor. Kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin ve olası mekanizmalarının daha geniş araştırmalarla incelenmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kahve bağırsak
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