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Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada

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İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 15 ayrı eyleme karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen A.K., Gebze’de bir sitenin balkonunda sigara içerken polisin dikkatini çekti. A.K. ve beraberindekilerin araçlarla kaçmaya çalışırken otoparkta yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aradıkları A.K.’nin izini Gebze’de bir sitede buldu. Polis harekete geçince A.K. ve beraberindekiler otoparka indi. Araçlarına binip kaçmaya çalışan şüpheliler, çıkışta polisle karşılaştı.

ANADOLU YAKASI'NDA TERÖR ESTİRİYORLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Tuzla, Pendik ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren örgütün elebaşılığını A.K.’nin yaptığı belirlendi. Polis, örgüt üyelerinin iş yeri ve araç kurşunlamanın yanı sıra 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' in de aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştıklarını tespit etti. Çalışmaların ardından 13 Kasım Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 1

POLİS BALKONDA SİGARA İÇERKEN FARK ETTİ

Operasyona ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Örgüt elebaşı A.K. ve beraberindekilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Organize polisi, şüphelilerin Kocaeli Gebze'de olabileceği bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin bulunabileceği adreslerin çevresinde araştırma başlattı. Bu sırada sitenin balkonunda sigara içen kişiler polisin dikkatini çekti. Uzaktan gördükleri kişinin aradıkları örgüt elebaşıı A.K. olabileceğinden şüphelenen ekipler, sitenin çevresini sardı. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı otoparkın giriş ve çıkışlarında da önlem alındı.

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 2

ARAÇLARLA KAÇARKEN OTOPARKTA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu adrese girmek için harekete geçmesi üzerine A.K. ve beraberindeki örgüt üyeleri, sitenin otoparkına indi. Araçlarla kaçmaya çalışan şüpheliler, otoparkta önlem alan polis ekipleriyle karşılaştı. Kaçmalarına engelleyen polis ekipleri A.K. ve beraberindekileri kelepçeledi.

İşte sitenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar:

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 3

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 4

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 5

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 6

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 7

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 8

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 9

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 10

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 11

Balkonda sigara içen suç örgütü elebaşı yakayı ele verdi! Kaçış anı kamerada 12


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Gebze
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