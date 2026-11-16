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Menzil’de miras kavgası sokağa taştı! “Ümmetin malını miras yaptınız”

Menzil Cemaati’nin Semerkand kolundan Muhammed Mübarek Elhüseyni, Uşak ve Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki ziyaretlerinde protesto edildi. Uşak’ta bağışlarla yapılan dergah ve medreselerin kişisel miras sayılmasına karşı çıkan grup pankartlar açtı. Ziyaretin yapıldığı binaya yürümek isteyenleri polis durdurdu.

Menzil’de miras kavgası sokağa taştı! “Ümmetin malını miras yaptınız”
Mynet

Menzil Cemaati’nin eski lideri Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümüyle üç oğlu arasında başlayan miras anlaşmazlığı, bu kez Uşak’ta protestoya dönüştü. Cemaatin Semerkand kolundan Muhammed Mübarek Elhüseyni ve beraberindekiler, vakıf ziyareti sırasında “Ümmet malına sahip çıkacak” sloganlarıyla karşılandı.

BAĞIŞLARLA YAPILAN DERGÂH VE MEDRESELER MİRAS TARTIŞMASINDA

Sözcü'de yer alan habere göre; büyük oğul Saki El-Hüseyni’yi destekleyen Serhendi Vakfı çevreleri, cemaat mensuplarının bağışlarıyla oluşturulan dergah ve medreselerin şahsi miras olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Diğer kardeşler ise tam tersini düşünüyor.

UŞAK’TA PANKART AÇTILAR

Ziyaretin gerçekleştiği binanın yakınında toplanan grup, “Ümmetin malını miras yaptınız”, “Vakıflar kimsenin malı değildir” sloganları attı. Protestocu cemaat üyelerinin, “Binlerce kişinin hakkını yediniz, haram olsun” yazılı pankartları açtığı görüldü.

Menzil’de miras kavgası sokağa taştı! “Ümmetin malını miras yaptınız” 1

BİNAYA YÜRÜMEK İSTEYENLERİ POLİS DURDURDU

Mübarek Elhüseyni’nin binaya girişi sırasında yan sokaktan gelen başka bir grup da protestoya katılarak sloganlar attı. Bina önüne yürümek isteyen grubun ilerleyişi polis ekiplerince durduruldu. Protestocular, Saki Elhüseyni’nin binaya girmesinin ardından bir süre daha slogan atarak dağıldı.

ALAŞEHİR’DE DE POLİS MÜDAHALESİ

Mübarek Elhüseyni Uşak ardından, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de protesto edildi. Gece saatlerinde yaşanan gerginlikte taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti.

Menzil’de miras kavgası sokağa taştı! “Ümmetin malını miras yaptınız” 2

SERHENDİ VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

Serhendi Vakfı ise yaptığı açıklamada, çıkan olaylarla bir ilgileri olmadığını iddia etti.

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Menzil Tarikatı
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