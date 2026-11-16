ABD havacılığındaki telsiz krizinin detayları ortaya çıktı! Pilot ve kulelerin konuşmaları sızdı: "Herkesi uçaktan indirin"

14 Kasım tarihinde ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde uçuşları durdurma kararının Türkiye saatiyle 04.15 itibarıyla kaldırıldığını duyurmuştu. Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) aldığı ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Yerel saatle 15.36 itibarıyla radar ve haberleşme sistemlerinde dengesizlikler yaşandığına işaret eden Duffy, bu durum karşısında derhal uçuşları durdurma kararı aldıklarını söylemişti.

İŞTE O KONUŞMALAR

Kaos anları sırasında pilot ve kulelerin telsiz kayıtları ABD basınına yansıdı.

15:10

Sözcü'nün The Wall Street Journal'a dayandırdığı haberde, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Cuma öğleden sonra tüm uçuş kalkışlarını durdurma kararı sırasında kontrol kulesi ve pilotlar arasında telsiz ve mesajlaşma trafiği ortaya çıktı.

Hava trafik kontrol telekomünikasyonundaki kesintilere yanıt olarak alınan bu karar, binlerce uçuşun mahsur kalmasına, on binden fazla uçuşun ertelenmesine, ve yüzbinlerce yolcunun havalimanlarında mahsur kalmasına sebep oldu.

Eski ekipmlanların yenilenmesi sırasında yaşanan bir hatadan dolayı ülke çapındaki uçuş sistemlerini bağlayan TRACON sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan krizin perde arkası, telsiz konuşmalarında ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın derlediği telsiz konuşmaları, havalimanlarındaki karmaşayı gözler önüne serdi.

15:12

Uçuş durdurma kararından önce pilotlar ve hava trafik kontrolörleri Chicago, Indianapolis ve diğer bölgeler yakınlarındaki hava sahasında parazit ve iletişim sorunları bildirmeye başladı.

Doğu Saatiyle (ET) 15.12'de Kansas City Merkezi kontrolörü, "Frekansta çatırtı sesi duyuyor musunuz?" diye sordu.

Chicago merkezli pilot ise bu soruya, "Evet, o paraziti duyuyoruz. İlk bağlandığımızda mikrofonun takılı kaldığını düşündük, bu yüzden kalkışa geri döndük" yanıtını verdi.

Telsiz sistemlerinde, bir kişinin konuşması durumunda başka hiç kimse konuşamaz. Bu yüzden telsiz hatlarının açık bırakılması ve sadece gereğinde hızlı açıklamaların yapılması hayati önem taşır.

Bir telsiz hakkında devamlı süren bir parazit, tüm hattı kullanılamaz hale getirir. Bu durum, kalkış ve inişlerin koordinasyonuna ağır bir darbe vurdu. Bu kriz durumu, sadece daha kötüye gitti.

15:47

İletişim sorunları yayıldıkça kontrolörler kendi havalimanları ve hava sahalarındaki trafiği durdurmaya başladı ve bir kontrolör Terminal Radar Yaklaşma Kontrolü (TRACON) olarak bilinen tesiste sorunlar yaşandığını belirtti.

Saat 15.47'de (ET) New York Merkezi kontrolörü, New York'a giden bir pilota seslenerek, "Tamam, seni çağırdığımı duydun mu? Şu anda frekans sorunları yaşıyorum" dedi. Pilot ise "Hayır, ikimiz de sizi duymadık. Bunun için üzgünüm" karşılığını verdi.

15:50

Kulenin bir şeylerin ters gittiğini anlaması uzun sürmedi. Chicago O'Hare Kulesi kontrolörü daha sonra şu duyuruyu yaptı:

"Frekanstaki tüm kalkış uçuşları, kimseyi kalkışa veremiyoruz. Tracon tüm frekansları kaybetti, bu nedenle Tracon kaynaklı olarak şu anda hiçbir uçak kalkmayacak."

15:54

Saat 15:54'te (ET) iletişimin tamamen kopması ve iniş ile kalkışların yönetilemez hale gelmesi üzerine FAA, ülke genelinde kalkışları durduran ulusal bir uçuş durdurma kararı yayınladı.

Kararın ardından Kansas City Merkezi kontrolörü kendi havalimanına yönelik yaptığı anonsunda, "Yaygın frekans kesintileri nedeniyle uçuş durdurma kararı artık ikinci bir duyuruya kadar tüm merkezler ve tüm varış noktaları için ülke çapında geçerlidir" ifadelerini kullandı.

16:43

Saat 16:43'te uçakların artık kalkış yapamamasıyla birlikte havalimanları dolmaya başladı ve gelen bazı uçuşlar açık kapı ile park yeri bulabilmek için başka yerlere yönelmek zorunda kaldı.

Havayolu kontrol odaları ile kokpitler arasındaki ACARS mesajları yaşanan zorluğu ortaya koydu.

American Airlines'ın 2438 sefer sayılı uçuşundan "SAN'DA PARK YERİ KALMADI, ALTERNATİF OLARAK BELKİ ONT VEYA LAX GEREKECEK" mesajı gönderildi.

0358 sefer sayılı uçuşundan ise "HEY HEY HEY NE HABER DOSTUM, HAVA TRAFİK KONTROL UÇUŞ DURDURMALARI/İLETİŞİM ARIZASI HAKKINDA BİR GÜNCELLEME VAR MI" mesajı iletildi.

Uçuş durdurma kararının uzamasıyla birlikte saat 19.00'da (ET) havayolları gece boyunca operasyonlarını sonlandırmaya başladı. Envoy tarafından işletilen American Eagle uçuşuna gönderilen ACARS mesajında, "YÖNETİMDEN HABER GELDİ, HAVAYOLU GECE BOYUNCA OPERASYONLARINI DURDURUYOR. HENÜZ YAPMADIYSANIZ HERKESİ UÇAKTAN İNDİRİN. ÖNÜMÜZDEKİ BİR SAAT İÇİNDE İPTALLERİN GELMESİNİ BEKLEYİN" denildi.

20:19

Saat 20.19'da uçuş durdurma kararı kaldırıldı ancak Cuma günkü uçuşların yüzde 35'inden fazlasının iptal edilmesiyle uçaklar, pilotlar ve mürettebat üyeleri farklı noktalarda kaldı.

Birçok pilot ve kabin görevlisinin çalışma süresi sınırlarına ulaşması, havayollarını operasyonlarını yeniden düzenleme gibi karmaşık bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Bu süreçte United Airlines'ın 659 sefer sayılı uçuşuna gönderilen bir başka ACARS mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

"HALA BENİMLE MİSİNİZ EMİN DEĞİLİM AMA İYİ HABERLERİM VAR. UÇUŞ DURDURMA KARARININ YAKINDA SONA ERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR. FAA DAHA ÖNCE BUNUN KONTROLLÜ VE ÖLÇÜLÜ BİR BAŞLATMA OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ. UÇUŞLARA ÇOK YAVAŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPILMASINI BEKLİYORUM. AMA UMUT VAR."