Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’ye düzenlendiği bildirilen polis operasyonuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Halk TV’nin ardından Sözcü TV’nin de hedef alındığını belirten Özel, iktidarın eleştirilere ve gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasına tahammül edemediğini savundu.

"ARTIK EN KÜÇÜK ELEŞTİRİYE BİLE TAHAMMÜLLERİ KALMADI"

Özel, paylaşımında, “Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: "YAZIKLAR OLSUN"

İktidarın kendisinden olmayan herkesi susturmaya çalıştığını savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa, kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun!”

“NE SUSACAĞIZ NE KORKACAĞIZ NE DE TESLİM OLACAĞIZ”

Muhalefetin baskılar karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Özel, “Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız.” dedi.

HALK TV’YE DE KAYYUM ATANMIŞTI

14 Ekim 2026’da Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına da polis operasyonu düzenlenmiş, kanala kayyum atanarak televizyon yayını durdurulmuştu.

Operasyon, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilmişti.