Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı’nın ardından basına konuştu. Bugün AB, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin de temsil edildiği Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Toplantısı ve bu çerçevedeki ikili görüşmelerin gündemlerine ilişkin soru üzerine Fidan, "Bugünkü toplantı aslında hem konusu itibarıyla hem sonuçları itibarıyla gerçekten çok önemli bir toplantıydı. Çünkü sadece strateji çizmekle yetinmeyip, bu stratejiyi de hayata geçirmek için somut adımlar atmanız gerekiyor. Bağlantısallık konuları gerçekten somut adımlar atılması gereken önemli bir alan" dedi.

BAKAN FİDAN'DAN RUSYA-UKRAYNA AÇIKLAMASI

Bakan Fidan, "Bugün AB ülkeleri, Kafkaslar, Orta Asya olmak üzere buralardan ülkeler bir araya geldik. Ve Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve ötesinde bağlantısallık nasıl hayata geçirilebilir, ticaret, enerji ve data transferi nasıl daha etkin, iyi, kesintisiz olabilir ve son krizlerden de dersler çıkartarak, yani Hürmüz, Babülmendep, Karadeniz, buralarda biliyorsunuz büyük tıkanıklıklar var, kapanmalar var, savaşlar ve krizlerden dolayı bu sıkıntıların dışında buralardan dersler çıkararak bu coğrafyalardaki bağlantısallık daha ileri nasıl götürülebilir, bunların cevabı arandı" dedi.

Türkiye’nin Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ticaret, enerji ve beri bağlantılarının kesiştiği nokta olduğuna dikkat çeken ve Orta Koridor’un da bu çerçevede olduğunu aktaran Fidan, "Bütün bunların hepsinin gittiği tek bir ortak nokta var; Türkiye. Tabii Türkiye'nin burada merkezi rolü herkes tarafından takdir ediliyor. Bu role uygun bizim sorumluluk alarak hem çözümler teklif etmemiz, ona hem de öncülük etmemiz gerekiyor. Bugün de aslında yaptığımız oydu. Bu toplantı onun için çok yerinde bir toplantıydı" dedi.

"KARADENİZ'DE SÜRDÜRMEKTE OLDUĞUMUZ BİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ VAR"

Toplantı marjında ikili görüşmeler de yapıldığını kaydeden Fidan, "Birçok ülkeyle bir araya geldik. Ukrayna'yla, Almanya'yla, Litvanya, Danimarka, Bulgaristan, Romanya, bu ülkelerle bir araya geldik. Moldova'yla. Hepsiyle yürüyen konularımız var. Aslında şu anda Karadeniz'de sürdürmekte olduğumuz bir görüşme trafiği var. Özellikle tahıllar tekrar nasıl dünya marketlerine çıkarılabilir? Bunun arayışı içerisindeyiz. Hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla konuşuyoruz" dedi.

"KONUNUN ÖZÜNÜN HALA ÇÖZÜLMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki son görüşmenin ardından gelinen durumun ne olduğu sorusuna cevap veren Fidan, "Biliyorsunuz aynı formata biz de daha önce defalarca ev sahipliği yaptık. En son 2025 Haziran ayı, daha doğrusu 2025 yazı bu toplantılarla geçti. Daha sonra tekrar taraflarla defalarca görüştük, gittik, geldik. Konunun özünün hala çözülmediğini görüyoruz" dedi.

"RUSYA ŞU ANDA DONBAS’IN GERİ KALAN KISMINI İSTİYOR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların özüne ilişkin olarak Fidan, "Rusya, şu anda Donbas’ın geri kalan kısmını istiyor. ‘Bu, benim sınır tanımım içinde’ diyor. Ukraynalılar da ‘Hayır, burası bizim vatan toprağımız, biz bunu vermeyiz’ diyorlar. Şimdi savaşın devam etmesine şu anda sebep olan bu kısım. Rusların tanımına göre yüzde 11, yüzde 12'lik, Ukraynalılara bakarsanız yüzde 18'lik bir bölge şu anda geride kalan kısım. Şimdi buranın dışındaki konular biraz tartışılıyor. Ne konular var? Aslında birkaç tane önemli ayağı var. Ruslarla Ukraynalılar arasındaki ateşkes hattının barış anlaşması olursa, temas hattının nerede olacağı meselesi çok ciddi belirtilmesi gereken bir şey. Bunun dediğim gibi en önemli kısmı Donbas meselesi. Bu belirlendikten sonra güvenlik garantileri talep ediyor" dedi.

"BU, AVRUPA İLE RUSYA ARASINDAKİ BİR BARIŞ OLACAK"

Rusya ile Ukrayna arasında olacak bir barış anlaşmasının sadece bu iki ülke arasında bir barış olmayacağını vurgulayan Bakan Fidan, "Bu, Avrupa ile Rusya arasındaki bir barış olacak. Dolayısıyla Avrupa ile Rusya arasındaki bu yeni güvenlik mimarisi, barış mimarisi nasıl olacak, aslında onun yolunun çok açık bir şekilde tartışılması gerekiyor. Taraflar son zamanlara kadar bu konuda ellerini çok fazla açmamışlardı. Belli niyetlerde bulunuyorlardı, şöyle olsun, böyle olsun diye ama şimdi artık ağır ağır bu konuları somut bir şekilde tartışma zamanı. Yani, Rusya ve Avrupa çatışmasını merkeze alan ve bu çatışmayı durdurmayı hedefleyen yeni güvenlik mimarisinin nasıl olacağı konusuna ilişkin bizim çok ciddi görüşlerimiz var" dedi.

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz yıllardır bu konulara yakından eğildiği için engin bir tecrübesi var. Bizim taraflara bu konuda önerilerimiz oluyor. Ama esas itibarıyla dediğim gibi temas hatlarının belirlenmesi, Donbas sorununun halledilmesi, daha sonra güvenlik garantileri ve Avrupa-Rusya arasındaki yeni güvenlik mimarisi ve tabii ki Ukrayna yeniden kalkınırken yaptırımlar ne olacak, Rusların doldurulan paraları ne olacak gibi bir dizi problemler var. Aslında bütün bunların hepsi şu anda tartışılan anlaşmanın içeriğini oluşturuyor, maddelerini oluşturuyor. Bütün bunların hepsinde tarafların hepsini memnun edecek şekilde anlaşmak da takdir ederseniz ki oldukça zor bir husus. Bunlar devam ederken, olur olmaz ama inşallah olur. Çünkü savaşın kalıcı olarak bitmesi önemli. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini nasıl sağlarız, şu anda dünyada yoksul ülkelere ihtiyacı olan buğdayı nasıl piyasalara getirebiliriz diye de çalışıyoruz. Buna ilişkin bazı önerilerimiz oldu. Bugün de aslında o önerilerin belli bir kısmını da tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR DENKLEM"

Bunun Karadeniz ülkeleri Bulgaristan ve Romanya’yı da ilgilendirdiğini vurgulayan Fidan, "Bugün hem Bulgaristan, Romanya hem de Ukraynalı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde de Ruslarla bir araya gelmiştik. İnşallah kafamızdaki formül bir yere gider de bunu hallederiz. Zor bir denklem. Çünkü Ruslar kalıcı barış anlaşması olmadan Ukraynalılarla Karadeniz'de geçici anlaşma istemiyor. Dolayısıyla böyle bir isteksizliğin olduğu bir yerde tarafların üzerinde mutabık kalabilecek diye bir zemini nasıl oluşturursunuz? Buna ilişkin fikirlerimiz var ama şu anda kamuoyuyla paylaşmak için erken. İlgili taraflarla paylaşıyoruz. Yarın bir gün inşallah hayata geçerse tabii ki paylaşırız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır