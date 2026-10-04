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60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

ABD'de yaz-kış saati uygulaması bir kez daha tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump sistemin iptali için senatoya çağrıda bulundu. Sistemin insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunan Trump, "Bu uygulamadan kurtulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye nin kullandığı sisteme geçmek istiyor 1

SENATO'YA DÜZENLEME ÇAĞRISI

ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktaran Trump, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

"İNSANLARIN YAŞAM DÜZENLERİNİ BOZUYOR"

ABD Başkanı, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye nin kullandığı sisteme geçmek istiyor 2

ENGEL OLANLARA TEPKİ

Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı." diye konuştu.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Dün sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'DE 60 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor. Türkiye'de ise 2016’dan sonra yapılan düzenlemelerle yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd saat trump
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