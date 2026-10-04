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Küçükçekmece TEM'de otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Küçükçekmece TEM'de otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece TEM de otomobil alev alev yandı 1

TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANDI

Yangını fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Küçükçekmece TEM de otomobil alev alev yandı 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Otomobil
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