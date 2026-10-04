Küçükçekmece TEM'de otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANDI

Yangını fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır