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Bursa'da motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sepetli vinç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Derviş (21) öldü, beraberindeki Mustafa Can Ö. ise ağır yaralandı.

Bursa'da motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 sepetli vinç ile çarpıştı.

Bursa da motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

MOTOSİKLET İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

Motosiklet sürücüsü, vincin üzerine düşerken, beraberindeki arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola savruldu. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Mustafa Can Ö.’nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa da motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

Vinç şoförü Burhan Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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