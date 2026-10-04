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Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim: Çok sayıda mekana idari işlem uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla Şişli’de eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim: Çok sayıda mekana idari işlem uygulandı

Şişli’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince, umuma açık eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 100 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kadının, ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak şeklinde çalıştırıldığı tespit edildi.

Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim: Çok sayıda mekana idari işlem uygulandı 1

ŞİŞLİ'DE BİRÇOK EĞLENCE MEKANINA SIKI DENETİM

Denetim yapılan adreslerde, tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim: Çok sayıda mekana idari işlem uygulandı 2

ÇOK SAYIDA İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli denetim eğlence mekanları
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