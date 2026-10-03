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Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir oto galerideki 6 aracın benzin dökülerek kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli, polise teslim oldu.

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi

Olay, Yenimahalle mevkisi D-400 karayolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin bidonuyla iş yerine gelen S.K., araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi 1

BENZİN DÖKEREK 6 ARACI YAKTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi 2

Görüntülerde, şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi 3

TESLİM OLDU

Olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi 4

Elinde benzin bidonuyla gelip galerideki 6 aracı ateşe verdi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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