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Bursa'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dron ile bulundu

Bursa'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki zihinsel engelli kadın, dron destekli arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

Bursa'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dron ile bulundu

Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Aybey (61), 30 Eylül'de saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bursa da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dron ile bulundu 1

3 GÜNDÜR KAYIPTI

Arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ederken, jandarma ekipleri de kayıp kadının bulunması için mahalledeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda, dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden de yararlanıldı.

Bursa da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dron ile bulundu 2

DRON İLE BULUNDU

AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Fatma Aybey, dron ile ormanlık alanda tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, Aybey'i köydeki bir çobanın yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Aybey'in, kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybey, tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dron yaşlı kadın
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