Sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlenen ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Sözcü TV, saat 12.00 itibarıyla yeniden yayına başladı. Kanalın ilk yayınında önce başsavcılığın kayyum kararına ilişkin açıklamasına yer verildi, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşması ekrana getirildi.
Sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlenen Sözcü TV'de yayın akışı yeniden başladı. TMSF'nin kayyum olarak atanmasının ardından yayınlarına ara verilen kanal, saat 12.00 itibarıyla yeniden izleyici karşısına çıktı.
Haber bülteni programıyla yeniden yayına başlayan Sözcü TV'de sunucu Merve Ekinci Erdoğdu, izleyicilere ilk olarak şu sözlerle seslendi:
“Bugün 17 Kasım Salı ve saatlerimiz 11.59. Normalde size sabah 7’de Uyanma Vakti programıyla merhaba diyecektim ancak kayyum atandı.”