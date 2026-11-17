İzmir’de Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,1 azalarak 8 bin 539 oldu. Kent, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 38,7’sini motosiklet, yüzde 10,3’ünü kamyonet, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,9’unu traktör, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü minibüs ve yüzde 0,02’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir’de Ekim ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak 52 bin 328 olarak gerçekleşti. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,5’ini otomobil, yüzde 15,3’ünü kamyonet, yüzde 11,1’ini motosiklet, yüzde 1,7’sini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır